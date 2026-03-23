オリックス・バファローズ所属の山崎颯一郎選手（※崎は「たつさき」）は3月23日、自身のInstagramを更新。結婚を報告し、幸せあふれる写真を公開しました。【写真】妻との結婚報告ショット「先日入籍しました」山崎選手は「ご報告です！私事ですが先日入籍しました。応援してくださるファンの皆さんへの感謝を忘れず、そして支えてくれる家族の為にも、結果で応えられるよう頑張ります！引き続き応援よろしくお願いします」つづ