江戸時代にお伊勢参りに来た人たちが、帰り道に楽しんだ観音巡礼を再現し、その土地の魅力を感じてもらおうという巡礼ツアーが22日、三重県菰野町で開かれました。菰野の豊かな自然を感じながら歴史や文化に触れてもらおうと菰野町観光協会が開いているもので、県内外から14人が参加しました。ツアーでは、巡礼地となっている尾高山観音堂などのほか、菰野藩の初代藩主土方雄氏が創建した廣幡神社や、昭和を代表する作庭家重森三玲