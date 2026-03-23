丸目ライトが可愛い最新型マーチ？日産は2026年3月9日、オーストリア市場に向け、フル電動化した第6世代となるコンパクトカー新型「マイクラ」の販売開始を発表しました 。かつて日本で「マーチ」として親しまれた名車が、最新の電動ハッチバックとして生まれ変わり、オーストリアの販売店へと順次導入されています。【画像】超カッコいい！ これが日産「”最新型”マーチ」です！ 画像で見る（66枚）新型マイクラは、EV（電