田中碧の苦境は、守田英正の新たなキャリアにつながるのか。リーズのダニエル・ファルケ監督は、今シーズン途中から田中を起用していない。出場機会が限られていることで、夏の去就が取りざたされているのは周知のとおりだ。『Football Insider』は３月21日、「ファルケ監督らは、（田中が）構想における重要な一員で変わらないと主張する。だが、今のところ、序列でアントン・シュタッハ、ショーン・ロングスタッフ、イーサン