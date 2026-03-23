今季のドイツ・ブンデスリーガ１部は、残留争いが大混戦になっている。藤田譲瑠チマら日本人３選手が所属するザンクトパウリも巻き込まれており、27節終了時点で、勝点24の16位。苦境から何としても抜け出さなければならない状況だ。現地３月22日には、鈴木唯人を擁するフライブルクとホームで対戦。ELで８強入りを決めた難敵を相手に、厳しい試合が予想された。24分には、右CKから首尾よく先制点を手に入れる。これをお膳立