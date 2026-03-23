現地３月22日にスコットランドリーグ第31節で、前田大然と旗手怜央が所属する３位のセルティックは、７位のダンディー・ユナイテッドと敵地で対戦。前田と旗手は揃って先発した。首位のハーツを勝点５差で追うセルティックは、前半をスコアレスで終えると、後半に入って51分に先制点を献上し、66分にも被弾。その後も反撃を試みたが最後までゴールネットを揺らせず、０−２で敗れた。逆転優勝に向けて手痛い黒星を喫した一戦