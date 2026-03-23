米国市場は楽観視から一転、原油高で利下げ期待が遠のく展開に 先週（3月16日週）の米国市場は、「イラン戦争の最悪期は、ひょっとすると通過したのではないか」という淡い期待で始まりホルムズ海峡の再開に向けて米国が同盟国を説得できるのではないかとの観測から、米国株は上昇しました。 テクノロジー銘柄にも買いが入り、エヌビディア［NVDA］のAI関連イベントやメタ・プラットフォームズ［META］の人員削減観