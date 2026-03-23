日本テレビ系『ZIP！』（月〜金前5：50）が23日までに公式Xを更新。この日スタジオに訪れたゲストを紹介。ファッションに注目が集まっている。【写真】“めるる”生見愛瑠、透け感ファッション着こなすショット投稿「けさのZIP!は#道枝駿佑 さん #生見愛瑠 さんが生出演中」とゲストを紹介。「水卜アナと阿部亮平さんとZIP!ポーズ」「映画『#君が最後に遺した歌』は本日公開 皆さまぜひ劇場でご覧ください！」と呼びかけた。