北朝鮮の国会にあたる最高人民会議が22日に開幕し、金正恩総書記が再び国家元首に選ばれました。北朝鮮メディアによりますと、最高人民会議は22日、首都・平壌で開会しました。数日にわたって行われる会議の初日、金正恩総書記が国家元首にあたる国務委員長に推薦され、金総書記の再任が満場一致で決まりました。また、組閣も行われ、対外政策を担う崔善姫外相は留任しています。一方、最高人民会議では、憲法改正も議題として挙げ