テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、７人完全体で活動を再開した世界的人気グループ「ＢＴＳ」が２１日に韓国ソウル・光化門広場一帯でフリーライブ「ＴＨＥＣＯＭＥＢＡＣＫＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を行ったことを報じた。メンバーの兵役義務などでグループ活動を休止していたＢＴＳは２０２２年１０月１５日、韓国・釜山で開催されたフリーライブ以来、初めて７人がステー