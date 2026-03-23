あさりのうまみたっぷりのチャウダーを、まろやかでヘルシーな豆乳みそ仕立てに。新玉ねぎの甘みと豆乳のコクが合わさり、やさしい味わいに仕上がります。あさりに含まれるタウリンもとれて、疲労回復にもぴったり。ほっと温まる、体にうれしい一杯です。あさりと新玉ねぎの豆乳チャウダー材料（2人分）新玉ねぎ……1個（約250g）あさり（殻つき・砂出ししたもの）……150gベーコン……2枚（約40g）豆乳（成分無調整）……1カップ