売春防止法を改正し、「買春者（買う側）」への罰則導入を検討する有識者検討会が法務省で始まった。どのような法改正となるのかに注目が集まるなか、売春防止法そのものについて「もう時代遅れ」と廃止が妥当との声もある。 世界の潮流と一線を画し、売買春を禁止しながらも、風営法によって規制と監視の下で合法の産業としてセックスワークを行うという、特殊な形態をとる日本。買春をめぐる議論はこれからどう展開し、ど