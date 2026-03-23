モンテッソーリ教育におけるあそびのポイントは！？発達を促す7つの項目 モンテッソーリ教育におけるあそびのポイント POINT 1. 子どもの発達をうながす 子どもがやりたがったとしても、「発達をうながすあそびか？」どうか、大人が見極めましょう。発達をうながすあそびではないのに、子どもがやりたがるから毎日させるというのは、子どもが食べたがるからと三食お菓子を渡すようなものです。子どもがやりたがりそ