佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の23日の天気をお伝えします。「天気の予想」 22日は広い範囲で雨が降りましたが、天気は回復に向かいます。23日昼ごろからは青空が広がり、日差しが戻るでしょう。傘の出番はありません。 「花粉情報」 各地で「多い」見込みです。ヒノキ花粉の飛散がピークに入りました。日差しがたっぷりで洗濯日和ではありますが、花粉症の方は室内に干すのが良いでしょう。 「気温の