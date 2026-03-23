米株価指数先物時間外ダウ急反落、不安定な動き続く 東京時間10:02現在 ダウ平均先物JUN 26月限45780.00（-113.00-0.25%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6528.75（-30.25-0.46%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23964.25（-137.25-0.57%）