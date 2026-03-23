東京時間10:14現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝98.36（+0.13+0.13%） 週末にトランプ大統領がイランへホルムズ海峡の開放を求めた件もあり、週明けのNY原油先物市場は不安定な動き。一時１００ドル超えまで上昇も、その後マイナス圏に下落。安値からは反発。