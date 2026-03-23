東京時間10:14現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝23185.00（-2329.00-9.13%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4412.30（-197.30-4.28%） ※東京金先物は5分程度の遅れ ドル高を嫌気した金の下げが続く