中東情勢の緊迫化による為替市場での円安進行を受け、財務省の三村財務官は23日朝、記者団の取材に応じた。三村財務官のコメントは以下の通り。「足元の市場動向について、基本的にはコメントは控えるわけですけれども、市場関係者の皆さんの間からは原油先物市場における投機的な動きが為替市場にも影響しているという声も聞こえてくるところであります。我々政府としては為替が国民生活や経済に与える影響も踏まえ、いかなる時も