２２日午前０時１０分頃、福井県あわら市二面の島崎製材所から出火。木造２階建て事務所兼作業場と木造平屋の倉庫が全焼し、隣接の住宅や店舗５棟にも燃え広がり全焼した。けが人はなかった。あわら署によると、出火当時、作業場は無人だった。敷地内には多くの材木が積まれており、約１０時間後に鎮火した。同署が出火原因を調べている。現場は、えちぜん鉄道あわら湯のまち駅から北東に約７００メートルの住宅街。消防車両