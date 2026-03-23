「オープン戦、エンゼルス−ドジャース」（２２日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で中飛に倒れた。それでも古巣の本拠地から温かい歓声で迎えられた。右腕・クラッセンとの対戦。スタンドから大歓声で迎えられ、オホッピーには肩をたたかれた。三塁ベンチにあいさつし、初球の９８マイルは見逃した。２球目のインサイドは冷静に見極め、３球目の浮いたボールにスイング