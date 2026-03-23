ｎｍｓホールディングスが大幅続落している。全般安に加えて、１９日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を７８５億円から７５６億円（前期比０．１％減）へ、営業利益を２１億円から１５億円（同９．１％減）へ、純利益を１１億円から２億円（同６８．３％減）へ下方修正し、あわせて期末一括配当予想を２０円から３円（前期１４円）へ引き下げたことが嫌気されている。 主にＥＭＳ事業で顧