ダブル・スコープは大幅続落している。前営業日１９日の取引終了後、２６年１月期の連結決算の発表にあわせて、今期の通期業績予想を開示した。売上高予想を６０億円（前期比６５．２％増）と大幅増収を見込む半面、最終損益予想を４４億円の赤字（前期は１２４億６５００万円の赤字）とした。３期連続の最終赤字見通しとなっており、嫌気した売りが出ている。主力のセパレータ事業はエネルギー貯蔵システム（