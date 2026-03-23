２３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円５０銭前後と１９日の午後５時時点に比べ３０銭程度のドル高・円安で推移している。 ２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２３銭前後と前日に比べ１円５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢が一段と緊迫するなか、「有事のドル買い」で一時１５９円３９銭まで上伸した。 この日の東京