株式会社ケンコー・トキナーは、AIトラッキング機能などを備えたZHIYUNのスマートフォン用ジンバル「SMOOTH-Q5 Ultra COMBO」を3月20日（金）に発売した。 AIトラッキングアルゴリズムを搭載したモジュールが付属。人物や被写体を認識して追尾できるほか、ジェスチャー操作による撮影開始や追尾制御が行える。被写体がフレームから外れた場合でも、自動で再認識して追尾を再開する「タ