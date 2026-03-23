マイアミ・オープン大会期間：2026年3月19日～2026年3月30日開催地：アメリカ マイアミコート：ハード（屋外）結果：[マテオ ベレッティニ] 0 - 2 [バレンティン バチェロット] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第6日がアメリカ マイアミで行われ、男子シングルス3回戦で、マテオ ベレッティニと第24シードのバレンティン バチェロットが対戦した。第1セットはバレ