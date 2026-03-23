ロサンゼルス・ドジャースの韓国人野手キム・ヘソンがマイナー降格を言い渡されたことに韓国メディアが驚きを隠せない様子だ。『OSEN』が「キム・ヘソン、マイナー行きの“衝撃”…なぜ打率0.407を降格させて辛うじて打率0.116の打者にMLBのチャンスを与えるのか」と題して報じている。【注目】キム・ヘソン自己評価「100点中30点」→現地メディア擁護「低すぎる」ドジャースは3月23日（日本時間）、キム・ヘソンを傘下マイナーAAA