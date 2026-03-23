【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONES松村北斗が東大法学部を主席で卒業した弁護士・烏丸真司を演じるNetflixシリーズ『九条の大罪』より、メイン予告とキーアートが解禁された。 ■正義か、悪か。観るものの覚悟が問われる予告映像 このたび公開されたメイン予告映像で、「性格の悪い弁護士です」と自称するのは、九条法律事務所の弁護士・九条間人（柳楽優弥）。鼻に貼った絆創膏がトレー