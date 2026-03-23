この記事をまとめると ■安全規制強化で突起物となるボンネットマスコットを採用するクルマは減少 ■空力性能とデザイン変化も非採用を加速させた ■一部の高級車では象徴として継続して採用され続けている かつてはクルマの「顔」だったボンネットマスコット クルマのボンネット先端に誇らしげに立つ金属製のオーナメント、いわゆる「ボンネットマスコット」は、かつて高級車の象徴そのものであった。ロールス・ロイスの「スピ