フランスで22日、統一地方選挙の決選投票が行われ、極右政党が勢力を広げました。一方で、パリなどの主要都市では支持を伸ばしきれず、極右への「防波堤」が維持される結果となりました。フランスの統一地方選挙は、来年春の次期大統領選挙の試金石とされていて、22日に決選投票が行われました。フランスメディアによりますと、「国民連合」などの極右政党が勢力を拡大し、フランス第5の都市ニースでも勝利しています。国民連合の