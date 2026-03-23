記者会見で発言するNATOのルッテ事務総長＝2月、ベルギー・ブリュッセル/Tom Nicholson/Reuters/File（CNN）北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長は22日、NATOがホルムズ海峡を再開させることができると「完全に確信している」と述べた。ルッテ氏は米FOXニュースに対し、トランプ米大統領がNATOに向けた厳しい批判について言及した。ルッテ氏は今回の軍事作戦が秘密裏に行われたため、NATO加盟国は対応を調整するのに時間を要