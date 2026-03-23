声優の木村昴（35）が23日、TBS系『ラヴィット！』（月〜金前8：00）に生出演。その直前にテレビ東京の生番組に出演しており、局をまたいだ高速出演にMCの麒麟・川島明が驚いた。【写真】「妹様 可愛すぎます」「楽しそう」木村昴・飛鳥の兄妹2ショット番組冒頭、「おっーはー！」とあいさつ。『ラヴィット！』初登場として紹介された。川島が、この日の木村のスケジュールについて「おっはー！ということでございまして。