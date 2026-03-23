BTSの復帰ライブは、Netflix（ネットフリックス）77カ国で1位だった。OTTコンテンツのランキング集計サイトFlixPatrolによると、21日にソウルの光化門広場で開催された「BTSカムバックライブ：ARIRANG」は22日時点で、映画部門で77カ国でトップだった。Netflixで生中継された1回の公演で「映画」部門に分類された復帰舞台は、日本、米国、フランスなど多くの国の視聴者に注目された。他に、チェコ、アイルランド、スウェーデン、バ