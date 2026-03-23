トランプ米大統領の最後通告に対し、イランが同海峡を無期限に閉鎖すると警告したことを受け、22日の原油価格は上昇した/Stephanie Scarbrough/AP（CNN）トランプ米大統領がホルムズ海峡の石油輸送再開を求める最後通告を突きつけたのに対し、イランが同海峡を無期限に閉鎖すると警告したことを受け、22日の原油価格は上昇した。国際指標であるブレント原油価格は1.69%上昇し、1バレル＝114.09ドルほどとなった。米国産原油は100.2