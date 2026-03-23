メイプル超合金カズレーザー（41）が23日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。トランプ大統領の言動についてコメントした。番組冒頭あいさつでMC谷原章介が「日米首脳会談後に一時はイランでの作戦を縮小することを検討したトランプ大統領ですが、再び圧力を強めています。カズさん、このトランプ大統領の言動、どう思われますか」と質問した。カズレーザーは「発言の真意もとれないですし、数時間