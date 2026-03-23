国産ハンドメイドエレキギターメーカーCaramel’s Guitar Kitchen（キャラメルズ・ギター・キッチン）が敢行している24ヶ月連続新作プロトタイプリリース企画第15弾『CGK_PT15_FV2_Cerulean Blue（セルリアン・ブルー）』が発表された。今作は、2026年1月にCaramel’s Guitar Kitchenとして初めてリリースされたFV型が大きな反響を呼び、即完後もシリーズ化の声が多く上がっていたことを受け、急遽「続編」として作成されたものだ