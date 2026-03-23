2年連続の開幕マイナー米大リーグのドジャースは22日（日本時間23日）、キム・ヘソン内野手を3Aオクラホマシティに降格させると発表。2年連続の開幕マイナーが決定的となった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では不振にあえいだものの、チーム復帰後のオープン戦では4割を超える打率を残しており、韓国メディアからは疑問の声が相次いでいる。韓国メディア「マイデイリー」は「衝撃ドジャースは酷すぎる、キム・