「去年着ていた春服がなんだかしっくりこない……」。そんなミドル世代は、プラスワンでコーデが華やぎ、垢抜けた印象を与えてくれそうな【GU（ジーユー）】のキャミソールをチェックしてみて。ティアードデザインやチュールドッキングのペプラムシルエットが目を引く「おしゃれキャミ」があれば、一点投入するだけでセンスアップを狙えそう。春ファッションがますます楽しくなりそうな、注目