子役から活躍する女優のキルスティン・ダンストが「マインクラフト／ザ・ムービー」続編にキャスト入りした。世界的に10億ドル(約1590億円)の興行収入に迫る大ヒットを記録した人気ゲームの映画化作品第2弾となる新作で、キルスティンがゲーム内でのメインキャラクターの1人であるアレックス役を演じる見込みだとデッドラインは報じている。 【写真】キルスティン・ダンスト子役時代の大物俳優