町田はアウェー浦和戦で2-1の勝利FC町田ゼルビアは3月22日のJ1百年構想リーグ第8節で浦和レッズと対戦して2-1で勝利した。連戦の中でスタメン7人変更をした一方で、チームに統一した狙いどころからゴールが生まれた。町田は前節に鹿島アントラーズを相手に0-3の敗戦を喫した。AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の戦いもあり、リーグ戦は1試合消化が少ないが4連戦の4試合目でもあった。黒田剛監督は「本来のタックル数や