◇イスラエル本土へ逆襲…フーシ派の待ち伏せかイランの逆襲はイスラエル本土へも拡大する様相を呈している。21日、イランは核施設に近い南部ディモナを打撃し、この過程でイスラエルの防空網が一部迎撃に失敗したとカタールのメディア、アルジャジーラが報じた。国際原子力機関（IAEA）は攻撃の事実を認知したとしつつも、「放射能の異常はない」との立場だ。今回の攻撃は、これに先立ち米国とイスラエルがイランのナタンズ・ウラ