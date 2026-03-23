3年9カ月ぶりに完全体で復帰したグループBTS（防弾少年団）は、アルバム制作およびプロモーションでも韓国の伝統文化を前面に打ち出した。21日午後8時から約1時間にわたり行われた光化門（クァンファムン）公演でBTSが着用した衣装は、韓国の伝統服飾を現代的にアレンジしたものだ。衣装をデザインしたソン・ジェウデザイナーは、最近ニューヨーク・タイムズとのインタビューで「（デザインは）韓国の伝統衣装である韓服（ハンボク