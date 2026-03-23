マテルの「かさねるおしろシリーズ」に「プリンセスとちいさなおへや」と「エルサのこおりのひみつきち」が登場。ディズニープリンセス「白雪姫」や「オーロラ姫」に加え、「マレフィセント」と「ゴーテル」がディズニーヴィランとして初登場します！ マテル「ディズニープリンセスかさねるおしろシリーズ！ プリンセスとちいさなおへや／アナと雪の女王 エルサのこおりのひみつきち (かさねるおしろシリーズ！ミニドール)