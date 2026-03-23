【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】今季は開幕から投打の二刀流で臨む米大リーグ・ドジャースの大谷翔平の初登板が、３１日（日本時間４月１日）のガーディアンズ戦に決まった。プライアー投手コーチが２２日、明らかにした。５人の投手で回す先発ローテーションには日本人３人が入り、山本由伸が開幕戦となる２６日（同２７日）のダイヤモンドバックス戦、佐々木朗希が３０日（同３１日）のガーディアンズ戦でマ