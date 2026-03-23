カーリングの女子世界選手権は２２日にカナダのカルガリーで最終日が行われ、ロコ・ソラーレの選手を中心に構成する日本は３位決定戦でスウェーデンに５−８で敗れて４位となり、女子として１０年ぶりのメダル獲得はならなかった。統括団体「ワールドカーリング」の公式サイトなどによると、１次リーグを９勝３敗の３位で終えた日本はプレーオフでトルコを破ったが、２１日の準決勝ではカナダに３−１１で敗れた。メダルをか