全日本空輸（ANA）は、国際線各空港のラウンジ受付システムを新システムに移行する。成田空港で3月10日から導入している。その他の空港では6月から7月にかけて、順次システムを移行し、受付機を刷新する。成田空港の「ANA ARRIVAL LOUNGE」には設置しない。新システムを導入済みのラウンジでは、事前にマイレージ番号を登録した利用資格所持者、同行者（ビジネスクラス・プレミアムエコノミークラス利用者の同行者を除く）が、スキ