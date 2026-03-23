◆コンラッド大阪にデザートバー「mudae.（ムデ）by Justin Lee」がオープン。意外性に満ちたスイーツをコース仕立てでコンラッド大阪のC:GRILL（シーグリル）内カウンターエリアに、2026年2月27日（金）、デザートバー「mudae.（ムデ）by Justin Lee」がグランドオープン！韓国で高い評価を受けるパティシエJustin Lee（ジャスティン・リー）氏が監修したもので、前菜からデザートまで、すべてをスイーツで構成したコース料理を