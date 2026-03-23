今月19日、山形県米沢市内の質店から時価44万円相当の指輪を盗んだとして、天童市の20歳の男が窃盗の疑いで逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、天童市久野本に住む、自称・会社員の男（20）です。 警察によりますと、男は今月19日の午後3時45分ごろ、米沢市中央三丁目の質店で、指輪1個（時価およそ44万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 警察が被害届を受けて捜査を進めた結果、男の犯行であることを特定し、