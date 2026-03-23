◆ヒルトン東京から、パンが主役のアフタヌーンティー。王妃マリー・アントワネットに着想を得た美しい新作パンが10種パン好きなら見逃せないアフタヌーンティーが、ヒルトン東京「バー＆ラウンジZATTA」で2026年4月14日（火）にスタートする「マリー・アントワネット プティ・ブーランジェリー」。こちらは王妃マリー・アントワネットに着想を得て、パンを主役にしたアフタヌーンティー。“パンがなければお菓子を”の逸話にちな