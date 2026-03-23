キム・ヘソンのマイナー降格に衝撃が走った(C)Getty Imagesドジャースは現地時間3月22日、キム・ヘソンをマイナーの3Aに降格することを発表した。オープン戦では9試合に出場して打率.407、1本塁打、6打点の成績を残していた。【動画】世界一軍団のパワーだ！韓国代表キム・ヘソンの同点右越え2ランドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、「この決定は、ある種の衝撃をもって受け止められている。27歳のキムは今春のキャン