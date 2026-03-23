赤倉温泉は、1816年に開湯された、妙高高原の中でも古い歴史を持つ温泉地です。源泉は標高約2450mの妙高山北東斜面から自然噴出しており、そこから数キロの距離を引湯することで、温泉街に届く頃にはちょうど良い湯加減になるよう調整されています。「美肌の湯」や「傷の湯」としても名高く、湯船には白い「湯の花」が舞い、温泉成分の濃さを物語っています。その豊かな効能を求めて多くの湯治客が訪れています。「赤倉温泉」周辺